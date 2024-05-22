Fenerbahçe Beko, Final Four için Almanya'da!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'ya ulaştı.

Başkent Berlin'e inen sarı-lacivertli kafileyi Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve çok sayıda taraftar karşıladı. Başkonsolos Şanlı ve taraftarlar, kaptan Melih Mahmutoğlu'na çiçek verdi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı. Kafile tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde kendilerini bekleyen otobüse binerek otele hareket etti.

Berlin'de 24-26 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos mücadele edecek.