Fenerbahçe Beko Final Four yolunda! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu dördüncü maçında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Monaco karşısında aldığı son galibiyetle seride durumu 2-1 getirdi. Fenerbahçe Beko Monaco karşısında galip gelmesi durumunda adını Dörlü Final'e yazdıracak. Zorlu mücadelesi öncesinde, "THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında rakibini 89-78 mağlup eden sarı lacivertliler Dörlü Final kapısını araladı. Kıran kırana geçmesi beklenen dördüncü maç öncesinde Fenerbahçe Beko - Monaco maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçına ilişkin tüm detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague play-off turu Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45’te başlayacak
Seride durumu 2-1'e getiren sarı lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.
FENERBAHÇE BEKO - MONACO BAKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Çeyrek final serinin 4. karşılaşması Fenerbahçe Beko - Monaco maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO FİNAL FOUR İÇİN PARKURA ÇIKIYOR
Fenerbahçe Beko Fransa'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçmişti. Monaco ikinci iç saha karşılaşmasında sarı lacivertlileri 93-88 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı 89-78 kazanarak play-off turu çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, serinin 4. maçını da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Karşılaşmada Monaco'nun galip gelmesi durumunda ise beşinci son karşılaşma Monako'da oynanacak.