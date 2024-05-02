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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko Final Four yolunda! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Final Four yolunda! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu dördüncü maçında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Monaco karşısında aldığı son galibiyetle seride durumu 2-1 getirdi. Fenerbahçe Beko Monaco karşısında galip gelmesi durumunda adını Dörlü Final'e yazdıracak. Zorlu mücadelesi öncesinde, "THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:13
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        Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında rakibini 89-78 mağlup eden sarı lacivertliler Dörlü Final kapısını araladı. Kıran kırana geçmesi beklenen dördüncü maç öncesinde Fenerbahçe Beko - Monaco maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçına ilişkin tüm detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?

        THY EuroLeague play-off turu Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45’te başlayacak

        Seride durumu 2-1'e getiren sarı lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

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        FENERBAHÇE BEKO - MONACO BAKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Çeyrek final serinin 4. karşılaşması Fenerbahçe Beko - Monaco maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO FİNAL FOUR İÇİN PARKURA ÇIKIYOR

        Fenerbahçe Beko Fransa'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçmişti. Monaco ikinci iç saha karşılaşmasında sarı lacivertlileri 93-88 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

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        Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı 89-78 kazanarak play-off turu çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

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        Fenerbahçe Beko, serinin 4. maçını da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

        Karşılaşmada Monaco'nun galip gelmesi durumunda ise beşinci son karşılaşma Monako'da oynanacak.

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