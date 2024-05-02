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        Haberler Spor Futbol Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dembele'nin oynadığı takımlar - Futbol Haberleri

        Ousmane Dembele kimdir, kaç yaşında? İşte Dembele'nin kariyeri

        Bir dönem Türk takımlarının transfer listesinde de yer alan Fransız forvet Ousmane Dembele, hatırlanacağı gibi sezon başında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Uzun süredir Barcelona forması giyen Ousmane Dembele, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti. 50,4 milyon euro bonservis bedeli ile Paris Saint-Germain'e transfer olan Ousmane Dembele hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Ousmane Dembele kimdir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:38
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        Gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren, bir dönem Barcelona forması da giyen PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele'nin hayatı ve kariyeri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ousmane Dembele sezon başında 50,4 milyon euro bonservis bedeli Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Peki, "Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Ousmane Dembele'nin oynadığı takımlar...

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        OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

        Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1,77 boyundaki forvet kariyerine 2004 yılında Madeleine Évreux takımında başladı.

        Dembele, aslen Senegal ve Mali kökenlidir. Ousmane Dembele 2014 yıllında Rennes II ile profesyonel kariyerine başladı. 2015-2016 sezonunda Rennes forması giyen Ousmane Dembele ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a imza attı.

        2017'de Fransız futbolcu Barcelona ile anlaştı. 2017 yılında 105+40 milyon € karşısında FC Barcelona takımına transfer olan Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 127 maça çıktı ve 24 gol attı.

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        OUSMANE DEMBELE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

        2004-2009 Madeleine Évreux

        2009-2010 Évreux

        2010-2015 Rennes

        2014-2015 Rennes II

        2015-2016 Rennes

        2016-2017 Borussia Dortmund

        2017-2023 Barcelona

        2023- Paris Saint-Germain

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