Gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren, bir dönem Barcelona forması da giyen PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele'nin hayatı ve kariyeri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ousmane Dembele sezon başında 50,4 milyon euro bonservis bedeli Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Peki, "Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Ousmane Dembele'nin oynadığı takımlar...