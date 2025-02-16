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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'na kavuştu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'na kavuştu!

        ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupasını aldı. Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nigel Hayes Davis, ödülünü, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:41
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        Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'na kavuştu!
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        ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

        Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

        Törende üst üste ikinci kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı sarı lacivertli oyunculara takdim etti.

        Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

        Siyah-beyazlı oyunculara plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

        Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nigel Hayes Davis, ödülünü, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.

        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek "AJet olarak bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Almaya da devam edeceğiz. Böyle güzel bir finalde sponsor olarak bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

        Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Sarp, "Bu organizasyonun burada olmasının Şanlıurfa şehrimizin tarihi ve turistik anlamda Türkiye'de ve dünyada tanınmasına vesile olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta oynanacak milli maçta da milli takımımız sahadan zaferle ayrılır." ifadelerini kullandı.

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