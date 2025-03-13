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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) 29. hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, "Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunuyor. İşte Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel basket karşılaşması maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:33
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        Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de başarılı bir performans sergileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Asvel ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte EuroLeague Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel basket maçı hakkında öne çıkan detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı 13 Mart Perşembe saat 20:45'te başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

        Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.

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