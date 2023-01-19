Fenerbahçe Beko Monaco maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Monaco maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin kadrosuna ilişkin ayrıntılar...