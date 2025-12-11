Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında yarın akşam Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:29
        Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında
        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında yarın akşam Fransa ekibi Monaco'ya konuk olacak. Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

        EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Monaco'ya üstünlük kurarak üst üste 6. galibiyetini almaya çalışacak.

        Organizasyonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynaması gereken mücadele ertelenmişti.

        EuroLeague'de çıktığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Monaco ise ikinci sırada yer aldı.

        İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Monaco ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonundan bu yana Fransa ekibi ile organizasyonda yaptığı 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        İki takım, son olarak geçen sezon EuroLeague finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 81-70 üstünlük kurarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

