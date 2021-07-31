Fenerbahçe SK yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünü açıkladı! Yüksek Divan Kurulu Toplantısında kürsüye gelen Ali Koç, Igor Kokoskov'dan boşalan başantrenörlük görevi için biriyle anlaşıldığını duyururken sözü yönetici Sertaç Komsuoğlu'na verdi.

Fenerbahçe hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Komsuoğlu "Kokoskov için herhangi bir tazminat söz konusu değildir. Hocamız Kokoskov ailevi nedenlerden ötürü ayrılmak istedi. Biz şubat ayından itibaren bu senenin yapılanmasını, salonda istediği alanlar dahil olmak üzere her şeyi beraber planladık. Sonra böyle bir talep geldi. Sayın Aleksandar Djordjevic yeni hocamız. İnşallah büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz. Son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu Djordjevic. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve EuroLeague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA ÜÇ YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Aleksandar Djordjevic'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.