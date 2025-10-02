Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında!
EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yarın Kaunas'ta karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'daki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı. Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.
Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.