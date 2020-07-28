Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Malcolm Thomas, Bayern Münih'e transfer oldu

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı

Malcolm Thomas
AA

Alman kulübü, 31 yaşındaki ABD'li pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada ise, "Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Malcolm Thomas, sarı-lacivertli ekiple geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 2,9 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'da
BASKETBOLFenerbahçe Beko'dan bir transfer daha!
Kyrie Irving'den oynamayan WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım
BASKETBOLKyrie Irving'den anlamlı yardım
Jarmar Gulley, Darüşşafaka Tekfen'de
BASKETBOLJarmar Gulley, Darüşşafaka'da
Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi
BASKETBOLDunston'ın sözleşmesi yenilendi
Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu
BASKETBOLKokoskov'un yardımcıları belli oldu
Real Madrid, 40 yaşındaki Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı
BASKETBOLReal Madrid, Reyes ile uzattı
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a döndü
BASKETBOLSloukas, Olympiakos'a döndü
Zalgiris Kaunas, Patricio Garino'yu kadrosuna kattı
BASKETBOLZalgiris, Garino'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
BASKETBOLFenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da
BASKETBOLTyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X