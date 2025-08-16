Habertürk
        Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasının oynanacağı tarih ve maç saati taraftar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe – Benfica maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 16.08.2025 - 20:37 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:37
        Fenerbahçe – Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, Nice'i her iki maçta da 2-0 yenen Benfica'nın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı İstanbul'da rövanş mücadelesi ise Portekiz'de oynanacak. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

