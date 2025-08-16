Fenerbahçe – Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, Nice'i her iki maçta da 2-0 yenen Benfica'nın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı İstanbul'da rövanş mücadelesi ise Portekiz'de oynanacak. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...