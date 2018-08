Fenerbahçe-Benfica rövanş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? futbol severler bu soruların cevabını merak ediyor. Fenerbahçe Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, "Bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi. Peki, Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevabı...

FENERBAHÇE-BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma D'Smart Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Ülker Stadı'nda konuk edeceği Benfica karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN TEKNİK DIREKTÖRÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bizim için önemli olan skor, turu getiren skor

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel:Turu getirecek skoru alıp bir üst tura yükselmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "Bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi.Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cocu, "Yarın çok önemli bir maç olacak. Kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. İkinci maç taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarımız ligdeki ilk maçta burayı nasıl bir atmosfere sokacağını gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum seviyede performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için oynayacağız ve bu turu geçip bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Benfica'ya karşı detaylar son derece belirleyicidir"İlk maçla ilgili değerlendirme yapan tecrübeli teknik adam, "İlk maçta benim için bir sürpriz yoktu. Daha önceki maçlarda da hemen hemen bu şekilde oynadılar. Rakibimiz ofansif bir takım, hızlı pas yapıyor. İlk yarıda iyi futbol oynadık, ikinci yarıda ise oyunu kabul etmek zorunda kaldık. Kalemize yaklaşmalarına yarın izin vermemeliyiz. Benfica'ya karşı detaylar son derece belirleyicidir. İki takım da çok kaliteli, umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur." şeklinde konuştu.

Cocu, Bursaspor maçının Benfica karşılaşmasını etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya, "Bir teknik direktör olarak Bursaspor ile oynarken Benfica maçını düşünmek istemem. Oyuncularımın da düşünmesini istemem. Tamamen o maça odaklanmak isterim. Bursaspor maçında iyi oynayan oyuncuların performansı yarın oynanacak maçtaki düşüncemizi etkileyebilir." şeklinde cevap verdi.

"Bizim için önemli olan skor, turu getiren skor"Yarınki mücadelede Fenerbahçe'nin kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışacağını söyleyen sarı-lacivertli teknik adam, "Benfica yarın ofansif oynarsa arkada bize daha fazla alan bırakacaktır. Savunmayı ön planda tutarlarsa bizim daha üretken olmamız gerekir. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan skor, turu getiren skor." değerlendirmesinde bulundu.Kadro ile ilgili bilgi vermek istemediğini belirten Phillip Cocu, "Rakibimizin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir konu olduğu için konuşmak istemiyorum. Farklı karakterlere sahip oyuncularımız var. Hiçbir oyuncu takımdan önemli değildir. Hedeflerimize ulaşacaksak takım halinde ulaşacağız." şeklinde konuştu.

"Slimani tipik bir 9 numara"Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın yeni transferi İslam Slimani'nin adaptasyon için zamana ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Onu, özelliklerini, kalitesini bildiğimiz için transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Slimani için tipik bir 9 numara, diyebiliriz. Kenarlarda oynamak gibi bir özelliği yok. Fizik olarak güçlü ve gol atan bir oyuncu. Buraya geldiği için mutlu olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Volkan Demirel: "Turu getirecek skoru alıp bir üst tura yükselmek istiyoruz"Sarı-lacivertli takımın kaptanı kaleci Volkan Demirel ise turu atlamak için her şeyi yapacaklarını belirterek şunları kaydetti.

Camiamız, geleceğimiz için çok önemli bir karşılaşma. Bunu taktiğimizle, duruşumuzla en iyi şekilde bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacak, rakibimizin ilk maçtan avantajı var ama bunu taraftarlarımızın desteğiyle eşit hale getirip turu getirecek skoru alıp bir üst tura yükselmek istiyoruz. Önümüze bakmak zorundayız. Avantajı kendi lehimize çevirmek için golü bulmamız lazım. Turu geçmek için elimizden geleni yaparak sahada olacağız. Taraftarlarımızın ilk maçtaki desteği çok iyiydi. Son iki sezondur yaşanan durum Fenerbahçe taraftarını yansıtmadı. Bu sene gelen seyirci ve sayı anlamında gerçek Fenerbahçe taraftarını gördük. Umarım bu sezon boyunca devam edecektir. Onlar olduğu müddetçe daha güçlüyüz, olmadıklarında eksiğiz. Onların varlığı bize güç veriyor."Yarınki maçta Fenerbahçe'nin daha ofansif oynayacağını söyleyen tecrübeli kaleci,

Benfica ile alakalı tekniği taktiği hocamızla çalıştık. İlk maçta beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu ama mağlup olduk. Çok da üzerimize gelecek, yıpratacak bir durum olmadı. Buradaki maç daha farklı olacaktır. İlk maçtaki defansif oyunu biraz daha ileri taşıyıp skor almak için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.- Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı.Ülker Stadı'ndaki çalışmaya koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, pas ve top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Vitoria, "İlk maçtaki 1-0'lık skor bizim için avantaj. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maç geride kaldı, sekiz gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Biz gol atmaya çalışacağız. Kendi sistemimizle oynamaya çalışacağız. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kendi karakterimiz var ve bu karakterde mücadele edeceğiz. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Yarın zorlu bir maç bizi bekliyor, hazırız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yarınki maça baskılı başlayacağını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe evinde oynuyor. İstekli, baskılı ve gol atarak başlamak isteyecekler. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekibi var. Kadrosunda 13-14 uluslararası oyuncu bulunuyor. Çok ünlü isimlerin burada oynadığını biliyoruz. Baskıyla başlayacaklar fakat bizim oyunumuz belli. Topla oynamak ve deplasmanda gol atmak istiyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

Bu seviyede matematik yapılmaz

Rui Vitoria, tur ihtimaline yönelik soruya, "Bu seviyede matematik yapılmaz. İki takımın da büyük oyuncuları ve taraftarları var. Burası Şampiyonlar Ligi, oyuncular da bizler de baskı altında oynamaya alışmış durumdayız. Oyuncular da bu baskıya hazır." şeklinde cevap verdi.

Sarı-lacivertli takımın İslam Slimani transferini değerlendiren Vitoria, "Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Slimani'yi Lizbon'dan tanıyoruz. Çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Böyle bir transferden dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Benfica önemli bir takım, her zaman kazanmak isteyecek

Geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda hiç puan alamayarak elenen Benfica'nın bu sezon hedefinin aynı organizasyona katılmak olduğunu söyleyen Vitoria, "Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Daha önce çok sayıda uluslararası maç oynadık. Önemli turlara çıktık, önemli rakipleri yendik. Benfica önemli bir takım, her zaman kazanmak isteyecek. Bizden beklenen bu." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Benfica'da baskı altında çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Benfica'nın her maçı önemli. Yarın kazanmak ve play-off turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız, herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmaktan memnunum. Benfica'da çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Benim işim riskli değil, itfaiye ve polislik gibi meslekler riskli. Onlar ateşin içine dalıyorlar." şeklinde konuştu.

Vitoria, Benfica'nın ilgilendiği iddia edilen Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak ise, "Bunlar sadece konuşma. Başkan ya da yöneticiler bunları yapabilirler. Biz sadece yarınki maça, Volkan'a, Ayew'e odaklanıyoruz." dedi.

Bizim için çok önemli bir maç

Portekiz ekibinin İspanyol futbolcusu Alejandro Grimaldo ise basın toplantısında şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir maç. Evimizdeki maçı kazandık. Yarınki maç için de çok iyi hazırlandık ve pozitif bir skor bekliyoruz. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ama yarın kendi oyunumuza bakacağız."

Benfica hazırlıklarını tamamladı

Benfica bugünkü maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Portekiz ekibi, Ülker Stadı'ndaki antrenmanın basına açık olan 15 dakikalık bölümünde pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

