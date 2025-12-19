Türk futbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında kozlarını paylaşmak için sahne alıyor. Kupada yoluna iddialı başlamak isteyen iki ekip, Chobani Stadyumu’nda oynanacak derbiyle birlikte taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatacak. TFF’nin açıkladığı fikstürle netlik kazanan karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacağı ise maç öncesi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...