        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni formatla birlikte rekabet seviyesi zirveye çıkarken, grup aşamasının ilk haftası futbolseverleri derbi heyecanıyla buluşturacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupadaki ilk randevularında Kadıköy'de karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sezonun merakla beklenen bu kritik mücadelesi öncesinde, maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı yayın bilgisi...

        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:16
        1

        Türk futbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında kozlarını paylaşmak için sahne alıyor. Kupada yoluna iddialı başlamak isteyen iki ekip, Chobani Stadyumu’nda oynanacak derbiyle birlikte taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatacak. TFF’nin açıkladığı fikstürle netlik kazanan karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacağı ise maç öncesi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının tarihi belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi, 23 Aralık Salı günü, Chobani Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        3

        ZTK DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını göz önünde bulundurulduğu maçın A Spor veya ATV ekranlarından yayımlanması bekleniyor. Yayıncı kanal henüz yayın akışında netleşmedi.

        4

        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

        Fenerbahçe'nin 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

        20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış başlıyor.

        Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

        VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL

        MİSAFİR TRİBÜNÜ 950,00 TL

