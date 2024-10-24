Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrumspor'u ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe - Bodrumspor maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Fenerbahçe 8 maçta aldığı 17 puanla 4. sırada yer alırken, Bodrumspor 10 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Bodrumspor maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı için nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler Bodrumspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bodrumspor'da hedef üst sıralara çıkabilmek. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Bodrumspor maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, Bein Sports 1'de yayınlanacak.

        4

        SÜPER LİG 10. HAFTA LİG FİKSTÜRÜ

        25 Ekim Cuma:

        20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

        26 Ekim Cumartesi:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

        16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

        5

        27 Ekim Pazar:

        13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

        16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

        19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

        6

        28 Ekim Pazartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze Şeri'din kuzeyine saldırı
        Gazze Şeri'din kuzeyine saldırı
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Maç devam ediyor!
        Maç devam ediyor!
        F.Bahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!
        F.Bahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler