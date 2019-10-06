Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBorsa

Fenerbahçe, borsa ligindeki şampiyonluğunu sürdürüyor

AA

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Eylülde yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti

fenerbahçe borsa

Fenerbahçe Futbol AŞ, ağustos ayının ardından eylülde de Borsa İstanbul'da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen ay yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.

Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri, ağustosta da yüzde 22,02 artışla en fazla değer kazanan spor hissesi olmuştu.

Fenerbahçe futbol takımının, aldığı başarılı sonuçların ardından diğer 3 büyük takımı geride bırakarak Süper Lig'de ikinci sıraya çıkmasıyla hisseleri yatırımcılarını sevindirdi.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 12,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 7,6, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 7,1 artış kaydetti.

YILIN 9 AYLIK DÖNEMİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN DA FENERBAHÇE

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 89,3 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'yi, yüzde 33 ile Galatasaray, yüzde 4,3 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor da söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 2,1 kazandırdı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Eylül ayını 1 milyar 296 milyon 638 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 891 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 423 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2018, Ağustos ve Eylül 2019 kapanış fiyatı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2018 Aralık kapanış2019 Ağustos kapanış2019 Eylül kapanış2019 Eylül aylık değişim (yüzde)2018 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Fenerbahçe6,929,2013,1042,489,31.296.638.000
Trabzonspor1,381,251,4112,82,1423.000.000
Beşiktaş1,621,571,697,64,3405.600.000
Galatasaray1,241,541,657,133891.000.000

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor
BORSABorsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, eylülde son 8 ayın en iyi performansını gösterdi
BORSABorsada son 8 ayın en iyi performansı
BİST'e yeni pazar yapısı geliyor - Haberler
BORSABorsada pazar yapısı değişiyor
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa, günü düşüşle tamamladı
Selva Gıda'nın halka harzı için hazırlıklar başlıyor
BORSASelva Gıda'da halka arz hazırlığı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yükselişle tamamladı
BORSABorsa, günü yükselişle tamamladı
Trump teknoloji devlerinin 56 milyar dolarını sildi
BORSATeknoloji devlerine Trump darbesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X