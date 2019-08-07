Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Cagliari maçı en zaman, saat kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerini öncelikli satışa çıkardı. Biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. İşte Fenerbahçe Cagliari maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sarı Lacivertli takımın taraftarıyla buluşacağı hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Cagliari maçı Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 7 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.