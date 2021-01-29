Süper Lig'de 22. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Mesut Özil'in yarın akşam oynanacak Fenerbahçe Kayserispor maçına yedekler arasında başlaması bekleniyor.