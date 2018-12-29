Fenerbahçe’de Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Aatıf ve Dirar affedildi.

Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Aatıf ve Dirar ikinci yarı çalışmaları için yapılacak kampa dahil edilecek.

Öte yandan Volkan Demirel ile Ozan Tufan konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Habertürk, Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesini okuyucularına dün duyurmuştu.

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