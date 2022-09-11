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Fenerbahçe'de 3 isme neden listeye alınmadı? İşte perde arkası

Fenerbahçe'de TFF tescil listesine dahil edilmeyen Bruma, Mauicio Lemos ve Filip Novak hakkında neden böyle bir karar alındığı belli̇ oldu. Bruma sakatlıktan, 1'er yıl sözleşmesi kalan Lemos ve Novak ise yönetimin sözleşmeyi feshetme talebini kabul etmemesinden dolayı takımdan uzaklaştırıldı

Fenerbahçe'de 3 isme neden listeye alınmadı? SON DAKİKA: İşte perde arkası

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısına kadar sözleşmeleri askıya alınan 3 futbolunun durumu belli oldu.

Armindo Bruma teknik direktör Jorge Jesus'un istediği bir oyuncuydu. Hazırlık kampında beklentileri karşılayamadı. Portekizli oyuncu daha sonra sakatlandı. Tedavi süreci 3 hafta daha sürecek. Bu yüzden Bruma'nın sözleşmesi devre arasına kadar askıya alındı.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen diğer oyuncular Mauricio Lemos ve Filip Novak. 1'er yıl sözleşmesi kalan iki oyuncu da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Fenerbahçe yönetimi Lemos ve Novak'a alacaklarının bir kısmını ödeyerek, bonservislerini vermeyi teklif etti. İki oyuncu da bunu kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Lemos ve Novak kadro dışı bırakıldı.

Ocak ayında Novak ve Lemos ile yolların ayrılması bekleniyor.

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