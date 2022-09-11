Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısına kadar sözleşmeleri askıya alınan 3 futbolunun durumu belli oldu.

Armindo Bruma teknik direktör Jorge Jesus'un istediği bir oyuncuydu. Hazırlık kampında beklentileri karşılayamadı. Portekizli oyuncu daha sonra sakatlandı. Tedavi süreci 3 hafta daha sürecek. Bu yüzden Bruma'nın sözleşmesi devre arasına kadar askıya alındı.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen diğer oyuncular Mauricio Lemos ve Filip Novak. 1'er yıl sözleşmesi kalan iki oyuncu da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Fenerbahçe yönetimi Lemos ve Novak'a alacaklarının bir kısmını ödeyerek, bonservislerini vermeyi teklif etti. İki oyuncu da bunu kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Lemos ve Novak kadro dışı bırakıldı.

Ocak ayında Novak ve Lemos ile yolların ayrılması bekleniyor.