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        Fenerbahçe'de 5 değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 02.03.2025 - 21:07
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        Fenerbahçe'de 5 değişiklik
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        Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.

        Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

        Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

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        Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.

        MOURINHO TRİBÜNDE, FOTİ TAKIMIN BAŞINDA

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.

        Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.

        Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemezken, Bright Osayi-Samuel yabancı kontenjanına takıldı.

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