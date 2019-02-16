Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de unutulmaz yıldızı Alex de Souza'da maç öncesi plaket verme organizasyonu iptal edildi. Karşılaşma öncesi FB TV'ye konuk olan Brezilyalı efsane, programın ardından direkt locasına geçti.