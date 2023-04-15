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Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü geriden gelip 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Arda Güler yine alkış topladı. 18 yaşındaki futbolcu özellikle ilk yarıdaki performansıyla dikkat çekerken, 3 rakip futbolcuyu çalıma dizdiği anlar maça damgasını vurdu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Ankaragücü maçında sergilediği performansla yine alkış topladı.

     
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek beğeni topladı.

     
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi.

     
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    VALENCIA'DAN GOLLERE DEVAM

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia da gollerini sürdürdü.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    CRESPO 6 AY SONRA GOL ATTI

    Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, takımına galibiyeti getiren isim oldu.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler resitali! 3 futbolcuyu ipe dizdi

    Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.

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