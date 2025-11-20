Habertürk
        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlığı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

