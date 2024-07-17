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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cenk Tosun ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Cenk Tosun ilk antrenmanına çıktı

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerden Cenk Tosun takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:20
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        Cenk Tosun sahaya indi!
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Cenk Tosun da takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile özel maçta karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

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