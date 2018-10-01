Fenerbahçe'de çıldırtan transferler!

Sarı-Lacivertliler’in 11 yeni transferinden 8’i dün Rizespor karşısında görev yaptı. Kaleci Harun, ilk yarıda kalesine gelen 3 şuta da engel olamayınca ilk yarıda maç koptu. Savunmada; Reyes, orta sahada; Jailson, Ayew ve hücumda da Slimani ile Frey etkisiz kaldı