Sarı-Lacivertliler’in 11 yeni transferinden 8’i dün Rizespor karşısında görev yaptı. Kaleci Harun, ilk yarıda kalesine gelen 3 şuta da engel olamayınca ilk yarıda maç koptu. Savunmada; Reyes, orta sahada; Jailson, Ayew ve hücumda da Slimani ile Frey etkisiz kaldı
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Fanatik'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Çaykur Rizespor’a konuk olan Sarı- Lacivertliler, rakibine farklı skorla kaybetti. İlk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Fenerbahçe’de yeni transferlerin takıma beklenen katkıyı yapamadığı gözlendi.
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Bursaspor’dan takıma kazandırılan Harun Tekin, ilk yarıda kalesine gelen 3 şutu da engelleyemeyerek farklı mağlubiyetin mimarları arasında başı çekti. Karşılaşma boyunca etkili olmakta güçlük çeken Harun, vasat altı kaldı.
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Bursaspor’dan takıma kazandırılan Harun Tekin, ilk yarıda kalesine gelen 3 şutu da engelleyemeyerek farklı mağlubiyetin mimarları arasında başı çekti. Karşılaşma boyunca etkili olmakta güçlük çeken Harun, vasat altı kaldı.
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Dün akşam ön liberoda görev yapan Gremio’dan yeni transfer Jailson da kendisinde bekleneni veremedi. Orta sahada takım arkadaşlarına gereken katkıyı veremeyen 23 yaşındaki oyuncu, kötü görüntüye ortak oldu.
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Fenerbahçe’de yeni transferler arasında fark yaratmaya çalışan tek isim Andre Ayew oldu... Swansea City’den kiralanan Ganalı hücum oyuncusu, forvet hattında takımını hareketlendirmeye çalışsa da tek başına yeterli olamadı.
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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Islam Slimani, takım arkadaşlarından beklediği desteği alamayınca etkisiz kalırken ek olarak bireysel yakaladığı fırsatları da değerlendiremeyerek hayal kırıklığı yarattı.
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Fransız ekibi Lille’den kiralanan Yassine Benzia da orta alanda beklenen hücum organizasyonlarına imza atamadı.
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Kanarya’nın İsveç ekibi Zürich’ten renklerine bağladığı Michael Frey, yedek kulübesinden başladığı mücadeleye ikinci yarıda dahil oldu. Aatif Chahechouhe’nun yerine oyuna giren İsviçreli futbolcu, hücumda beklenen katkıyı veremedi.
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Ek olarak Sarı- Lacivertliler’in Altınordu’dan transferi Barış Alıcı, 71. dakikada Şener Özbayraklı’nın yerine oyuna dahil oldu. Yaklaşık 20 dakikalık sürede takımını hareketlendirmeye çalışan Barış, etkili olmakta güçlük çekti.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, “100 oyunu izleyerek aldık” dediği 11 transferden 8’i dün akşam Çaykur Rizespor karşısında görev yaptı.
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Sadece Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu forma giyemedi. 8 oyuncunun da Fenerbahçe’ye beklenen seviyede katkı sağlayamaması, Sarı-Lacivertli taraftarlardan tepki aldı. Sarı- Lacivertliler, sosyal medyadan yaptıkları sert yorumlarla Comolli’ye tepkilerini dile getirdi.
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