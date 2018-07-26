Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün 'Camiaya Sesleniş' adlı programda kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu tüm yönleriyle ortaya koyarken bu açıklamaların yankısı sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün borcunun 621 milyon Euro, yani 3.4 milyar TL olduğu ortaya çıkarken gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Seçim çalışmaları sırasında İzmir'de üyelerle buluştuğu toplantıda "350 ile 400 milyon Euro arasında Fenerbahçe'nin borcu var. Bunun yanında da Fenerbahçe'nin mal varlığı, bizim aldığımız... Zaten öncesinde ne 1 metrekare arsa, ne de tapu vardı. Yönetim olarak aldığımız arazilerle, şu andaki mali tabloda; bunlar Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacak pozisyonda. Satma kararı alırsak, borçları sıfırlarız" ifadelerini kullanan Yıldırım'ın, Koç'un açıkladığı miktarlar sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı henüz bilinmeyen Yıldırım'ın mali konulardaki eleştirilere cevap verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ