Ersun Yanal'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertlilerde şu an anlaşmaya varılan bir isim yok. Teknik direktör gündemi bugün ve yarın ikinci plana atılırken yönetim ve takım Denizlispor maçında 3 puana odaklanmış durumda. Denizlispor maçının ardından ise hoca arayışları kaldığı yerden devam edecek.
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