Fenerbahçe'de teknik direktör konusunu sonuçlanıyor... Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un daha önce bizzat Portekiz'de görüşüp prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus için son düzlüğe girildi.

Rio Karnavalı için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, Portekiz'e döndü. Dün Madrid'e uçan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Portekiz'e geçmesi bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından resmi olarak el sıkışılacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİNİ BEKLİYORDU

Adı Brezilya ekipleriyle de anılan Jesus'un Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi almasını beklediği kaydedildi. Bu hafta alınan sonuçlarla 2.'ligi büyük oranda garantileyen Kanarya, Portekizli hocayla aradaki son pürüzü de gidermiş oldu.

PORTEKİZ BASINI DA DUYURDU

Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jorge Jesus olduğunu açıkladı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havaalanında yaptığı kısa açıklamada "Brezilya'ya geri dönmeyeceğim" dedi. Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.

JORGE JESUS KİMDİR?

67 yaşındaki Jesus, Benfica'da başardıklarıyla adını dünyaya tanıttı. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.

Benfica'nın ardından olaylı bir şekilde ezeli rakip Sporting'in başına geçti. Burada geçirdiği 3 sezonda ligde 1 2.'lik, 2 kez de 3.'lük yaşadı. 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ile macerayı tamamladı.

Sporting'in ardından rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Temmuz 2018'de gittiği Al-Hilal Riyad'dan Ocak 2019'da ayrıldı. Burada bir Süper Kupa şampiyonluğu aldı.

Haziran 2019'da Brezilya ekibi Flamengo'ya giden Jesus, burada kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. 50 maçta 2.42 gibi bir puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kazanmadık kupa bırakmadı. Ligde, kupada, süper kupada şampiyon oldu. Güney Amerika'nın en büyük turnuvası olan Libertadores'i 38 yıl sonra Flamengo'nun müzesine getirdi. Libertadores şampiyonu ile kıtanın 2. büyük turnuvası Sudamericana'nın kazananını karşı karşıya getiren Recopa Sudamericana'yı da kazandı.

2020 yazında Brezilya ekibine veda eden Jesus, Benfica'ya döndü. İlk sezonunu 3. olarak tamamladı, 2. sezonda ilk 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken Aralık 2021'de görevine son verildi.