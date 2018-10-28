Fenerbahçe’nin bu akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı öncesinde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Antalya’da tatil yapıyor.

İHA'nın haberine göre takımdan diğer kadro dışı bırakılan oyuncular Samandıra ve Dereağzı’nda çalışmalarını sürdürürken Dirar’ın tatil yapması dikkat çekti.

Nabil Dirar yaklaşık 1 haftadan beri Antalya’da bir otelde ailesiyle beraber tatil yapıyor.

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