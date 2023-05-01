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Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor

Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus’un, kadroda değişikliğe gitmeyi düşündüğü öğrenildi

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  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Sarı lacivertliler, hafta sonunda ligde yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek rövanşa avantajlı çıkmayı istiyor.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Teknik direktör Jorge Jesus'un, bu mücadelede rotasyon yapmayı planladığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat olacak. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Samet'in görev yapması bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Sol bekte Jayden Oosterwolde, sağ bekte ise Osayi-Samuel şans bulacak.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Arda Güler'i dinlendirmeyi düşünen Jorge Jesus, sağ kanatta Emre Mor'u, sol kanatta ise Rossi'yi oynatacak. 
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Orta alanın ortasında Mert Hakan ve Crespo forma giyecek.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Fenerbahçe'de hücum hattında ise büyük rekabet yaşanıyor.
  • Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor - Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor

    Sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi ve Joshua King’in, Jaoa Pedro ve Serdar Dursun'a oranla 11'e daha yakın olduğu öğrenildi. 

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