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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Emre sıkıntısı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Max Kruse'nin özel program dahilinde çalıştığı antrenmana kasığında zorlanma olan Emre Belözoğlu katılmadı

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı.

Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu ise antrenmanda yer almadı. Emre'nin kritik maçta oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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