Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisine devam
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından bireysel programlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.