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        Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisine devam

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:29
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        Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisine devam!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

        Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı.

        İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından bireysel programlarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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