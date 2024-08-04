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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Lille maçı hazırlıkları sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Lille maçı hazırlıkları sürüyor!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü Fransa ekibi Lille ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:06
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        Fenerbahçe'de Lille hazırlıkları sürüyor!
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü Fransa ekibi Lille ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

        Pas organizasyonlarıyla devam eden sarı lacivertlilerin idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00'te Fransa'ya hareket edecek.

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