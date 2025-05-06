Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!

Fenerbahçe’de gözler çarşamba günü gündeme dair açıklama yapacak başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda.

Ali Koç’un çarşamba günü yapacağı açıklamalarda Mourinho ile ilgili konulara da değinmesi bekleniyor.

Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Jose Mourinho’nun geleceği, alınan sonuçların gölgesinde tartışma konusu haline geldi. Başkan Ali Koç her ne kadar istikrardan yana olduğunu vurgulayıp, “Mourinho ile yola devam edeceğiz” mesajı verse de özellikle derbilerdeki başarısız performans Portekizli teknik adamın koltuğunu sarsıyor.

Fenerbahçe bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçların dördünü kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. REKLAM Kadıköy’de yaşanan puan kayıpları da camiada ciddi hayal kırıklığı yaratırken, teknik heyete yönelik güveni zedeledi. Sarı-lacivertli ekip ligde lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşerken, Türkiye Kupası’na da yine Galatasaray karşısında veda etti.