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        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!

        Fenerbahçe'de gözler çarşamba günü gündeme dair açıklama yapacak başkan Ali Koç'a çevrilmiş durumda. Derbilerde alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından uzaklaşılması, Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerini beklenenden erken sonlandırabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:08
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        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
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        Fenerbahçe’de gözler çarşamba günü gündeme dair açıklama yapacak başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda.

        Ali Koç’un çarşamba günü yapacağı açıklamalarda Mourinho ile ilgili konulara da değinmesi bekleniyor.

        Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Jose Mourinho’nun geleceği, alınan sonuçların gölgesinde tartışma konusu haline geldi.

        Başkan Ali Koç her ne kadar istikrardan yana olduğunu vurgulayıp, “Mourinho ile yola devam edeceğiz” mesajı verse de özellikle derbilerdeki başarısız performans Portekizli teknik adamın koltuğunu sarsıyor.

        Fenerbahçe bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçların dördünü kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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        Kadıköy’de yaşanan puan kayıpları da camiada ciddi hayal kırıklığı yaratırken, teknik heyete yönelik güveni zedeledi.

        Sarı-lacivertli ekip ligde lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşerken, Türkiye Kupası’na da yine Galatasaray karşısında veda etti.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı biligilere göre, başkan Ali Koç’un ve Fenerbahçe yönetiminin Mourinho hakkındaki kararı sezon sonundaki genel tabloya göre vermesi bekleniyor.

        Derbilerde alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından uzaklaşılması, Mourinho’nun Fenerbahçe kariyerini beklenenden erken sonlandırabilir.

        Kritik haftalara girilirken, hem Mourinho hem Fenerbahçe camiası için kader niteliğinde günler yaşanıyor.

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