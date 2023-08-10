Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Fred transferinde gelişme!
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Brezilyalı orta saha Fred için flaş bir gelişme. Yıldız oyuncunun transferine Fenerbahçe de dahil oldu. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi. Alınan bilgiye göre görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fred'in takımdan ayrılması halinde Mancester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katacak.
DİĞER ADAY NDOMBELE
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı.
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler, Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı.
Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.