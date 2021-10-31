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Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan idmanı Konyaspor maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla sürdürdü.

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