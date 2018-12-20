Fenerbahçe'de sezon sonunda kimler gidecek?

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararı Ersun Yanal verecek. İşte şu anki durumda Yanal'ın sözleşmesinin uzatılmasını istediği futbolcular ve gönderilecekler listesi