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Fenerbahçe'de son dakika! O isimle ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlıyor. Ocak ayında kadrosuna takviye için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlerde sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri...

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer dönem için de hareketlilik başlıyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Sarı-lacivertliler, kadroya takviye için arayışlarını sürdürürken takımdan ayrılması beklenen isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Bu sezon Avrupa listesine alınmayan ve ligde de şans bulamayan Serdar Dursun için flaş bir haber ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    İtalyan basınından Sosfanta'da yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Spezia, Serdar Dursun için devrede. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Forvet arayışlarını sürdüren Çizme ekibinin gündemindeki isimlerin Hajduk Split'ten Marko Livaja ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    İki taraf arasında ocak ayına doğru resmi temasların başlayabileceği vurgulandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Bu sezon sadece 6 maçta görev alabilen Serdar'ın 2 asisti bulunuyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Avrupa Ligi listesinde yer almayan Serdar, Jorge Jesus'un forvet rotasyonunda da son sırada yer alıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Eski takımı Darmstadt'la da adı anılan Serdar için Schalke ve Stuttgart'ın da devrede olduğu konuşuluyordu.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Serdar Dursun'a sezon başında Adana Demirspor talip olsa da oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle son anda gerçekleşmemişti.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Serdar Dursun için Süper Lig ekiplerinin de peşinde olduğu konuşuluyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

    Serdar'ın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! O isimle ayrılık kapıda

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