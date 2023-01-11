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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika! Portekiz'den flaş forvet gelişmesi

Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, forvet için ise sürpriz bir ismi gündemine aldı. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Fran Navarro'nun peşinde olduğunu yazdı. İşte son dakika gelişmeleri...

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  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe için forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ile ilgilendiği aktarıldı.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin, kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği ve ara transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Gil Vicente ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden İspanyol Navarro'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Bu sezon Portekiz ekibinde 24 maça çıkan Navarro, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    SAMET AKAYDIN KONTROLDEN GEÇTİ

    Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın takıma katılıyor.
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Sağlık kontrollerinden geçen Samet'in yarın takımla buluşacağı bildirildi.

     
  • Fenerbahçe'nin Portekizli Fran Navarro'nun peşinde olduğu iddia ediliyor - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, Samet için Adana Demirspor'la görüşmelere başlandığını resmen açıklamıştı.

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