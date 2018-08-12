Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan Fenerbahçe’nin rotası kiralık isimlere yönelmişti. İngiliz ekibi Leicester’dan İslam Slimani’yi kiralayarak hücum hattını güçlendiren Sarı-Lacivertliler şimdi de tüm enerjisini savunmaya takviye yapmak için harcıyor.

Neustadter’in Benfica deplasmanındaki kötü performansı nedeniyle bu transferi de bir an önce bitirmek isteyen yönetim rotayı yine İngiltere’ye çevirdi, Marcos Rojo ile Martins İndi için yeni yeni girişimde bulunulacağı öğrenildi.

ROJO'NUN 4 RAKİBİ VAR

Öncelikle Rojo için Manchester United’dan gelecek cevap beklenecek. Baily, Jones, Smalling ve Lindelöf’ün ardından 5. tercih olarak kalan Arjantinli oyuncu gelmeyi kabul etmezse İndi konusunda çalışmalar yapılacağı belirtildi. Ada’da transfer dönemi bittiği için ülke içinde başka takıma gitme şansı kalmayan Stoke’un Hollandalı transferine imza attırılmaya çalışılacak.

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