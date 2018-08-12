Sporting Lizbon’da zirve yaptıktan sonra 2 sezonda Leicester City’de tam da beklentileri karşılayamayan İslam Slimani, yeniden doğmak için Fenerbahçe’nin teklifine ‘evet’ dedi. Sarı-Lacivertliler ise haftalarca ‘O’nu bekledi ve İngiltere’de resmi transfer dönemi (9 Ağustos) biter bitmez Slimani ile anlaştı, kadrodaki en büyük eksiğini kapattı! Öte yandan Fenerbahçe'nin son transferi Slimani'nin maliyeti belli oldu...
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Fenerbahçe’de beklenen forvet transferi gerçekleşti, haftalardır beklenen adam geldi: İslam Slimani...
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Fanatik'in haberine göre; Son 3- 4 güne kadar kimsenin haberdar olmadığı Slimani, gizli bir operasyonla Fenerbahçeli oldu.
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Bu transferin perde arkasında ise her iki tarafın da kazanacağı bir organizasyon var. Öyle ki Slimani, düzenli olarak forma giyeceği ve önemli bir sistemin parçası olacağı için Fenerbahçe’yi tercih etti...
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30 yaşındaki Cezayirli futbolcunun ikna olmasında, sportif direktör Comolli de önemli bir rol oynadı. Slimani ile uzun uzun görüşmeler yapan ve defalarca İngiltere’ye giden Comolli, transferde büyük çaba sarf etti.
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Yıldız forvet de yeniden çıkış yapabileceği adres olarak gördüğü Fenerbahçe’yi seçti.
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2015-16’da Sporting Lizbon’da geçirdiği müthiş sezonun ardından 30.5 milyon Euro’ya Premier Lig’in yolunu tutan Slimani, 2 sezonluk Leicester kariyerinde tam da beklentileri karşılayamadı. Başarılı santrfor, bu sezon Süper Lig’de patlama yapıp tekrar vitrine çıkmak istiyor.
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İşin bir de Fenerbahçe boyutu var... Geniş bir golcü listesi üzerinden çalışmalarını yürüten Sarı- Lacivertliler’de, Slimani ismi en üstte yazıyordu.
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Ancak bu işi sonuçlandırmak için İngiltere’deki resmi transfer döneminin bitmesini bekleyen yönetim, 9 Ağustos’un ardından Slimani konusuna nokta koydu.
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Leicester City, Slimani’yi İngiltere’de başka bir kulübe satamayınca, Fenerbahçe’nin kiralama teklifini kabul etti. Sarı-Lacivertliler bu hamle ile kadrosundaki en büyük eksik olan forvet sorununu çözdü.
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İslam Slimani, transfer sürecini ve Fenerbahçe’yi neden tercih ettiğini anlattı. Yıldız forvet, “Öncelikle Comolli ve Cocu beni sitedi. Gelmeden önce inceledim, Türkiye’de Güney Afrika ülkelerinden pek çok futbolcu var. Dirar, Belhanda ve Aatif gibi isimlerle konuştum.” dedi.
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Hedefleriyle ilgili konuşan Slimani, “Umarım Benfica’yı eleriz ve ben de Play- Off turundan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederim. Sarı-Lacivertli formayla ligde ise şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu yolda katkı sağlamak için geldim. Leicester ile sıkı bir çalışma dönemi geçirdim ve oynamaya hazırım” açıklamasında bulundu.
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RAKAMLAR BELLİ OLDU
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Slimani’nin alacağı para dudak uçuklattı. Akşam'ın haberine göre; 30 yaşındaki Cezayirli forvetin tapusunun sahibi Leicester’la 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1.5 milyon euroya anlaşıldı.
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Slimani de bir yıllık 4.2 milyon euro kazanacak. Bonuslarla ilgili kesinleşmiş bir detay yok.
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Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Yeni transfer Slimani, Kadıköy’deki Benfica rövanşında forma giyemiyor. UEFA’nın listeler için belirlediği süre daha önce dolmuştu. Turun geçilmesi halinde Slimani diğer ön eleme maçlarında forma giyebilecek.
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