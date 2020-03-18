Fenerbahçe'de sürpriz fesih

Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ayrılık yaşandı. "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" ismiyle yapılan stadyum gezi turunu işleten firma geçtiğimiz gün sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; koronovirüs sebebiyle zaten ara verilmesi planlanan organizasyon için ilgili şirket kulüpten beklentilerini karşılayamamasını gerekçe göstererek yükümlülüğünden vazgeçti.

Bu tur kapsamında çalışan 12 kişi ani bir şekilde işsiz kalırken, bu gelişmenin en önemli mağdurları olarak dikkat çektiler. Çalışanlar yaşanan bu gelişme dolayısıyla büyük şok yaşarlarken, akıbetleriyle ilgili herhangi bir bilgiye de sahip değiller.