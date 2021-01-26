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Fenerbahçe'de tepkide yeni perde

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerilim devam etti. Röportaj noktasına gelen tüm oyuncular, "Konuşmayacağız çünkü yayınlamıyorsunuz" karşılığını verdi. Fenerbahçe seremoniye çıkarken montların üzerine 'Be Fair' yazılarını yerleştirdi

Fenerbahçe'de tepkide yeni perde - Spor HABERLERİ

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerilim devam etti. Sarı-lacivertlilerin ‘Be Fair’ tişörtleriyle röportajlara gelmesi nedeniyle bir kez daha yayına verilmedi. Fenerbahçe de seremoniye çıkarken montların üzerine ‘Be Fair’ yazılarını yerleştirdi. Bu nedenle yayıncı kuruluş milli marş esnasında yayınlamak zorundan kaldı.

Stat tabelalarında reklamlarda ‘Be Fair’ yazısı yer almaya devam etti. Maç sonunda da tepki devam etti, konuşmalar yine yayınlanmadı. Röportaj noktasına gelen tüm oyuncular, “Konuşmayacağız çünkü yayınlamıyorsunuz” karşılığını verdi. Erol Bulut da sadece, “Mutluyuz kazandığımız için. Maç hakkında konuşmayacağım” dedi.

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