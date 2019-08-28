"Galatasaray maçı en zorlu maçlardan"

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 10.30´da başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular salonda gerçekleştirdikleri kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

HASAN ALİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir maçından sonra verilen izinden sonra Samandıra'ya gelen Hasan Ali Kaldırım, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Salonda ayağını hiç kullanmadan idmanlarını yapan Hasan Ali'nin en az 3 hafta bu şekilde özel programla çalışacağı bildirildi.