Ligde ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe'de transfer harekatı şimdiden başladı. Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe’nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.
Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istiyor. Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha'yı FFP kuralları nedeniyle kiralama peşinde.
Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha bu sezon Barcelona'da iki lig maçına çıktı ve 59 dakika süre aldı.
Barça'da bu sezon toplamda 4 maça çıkan sambacının golü ve asisti bulunmuyor.
BİR MEKSİKALI DAHA
Sezon başında Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Aztekler'den yeni bir oyuncuyu daha takibe aldığı bildirildi.. Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor..
'Geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen sol açığı Fenerbahçe scoutlarının en az 5 maçta çıplak gözle seyrettikleri iddia edilirken, Meksika'daki yerel scoutlardan da bilgi alındığı kaydedildi..
2000 doğumlu Lainez, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Şu anki piyasa değeri ise sadece 1.5 milyon euro.
Bu sezon 7'si Liga MX Apertura'da, 3'ü kupada olmak üzere toplam 10 maçta 594 dakika forma giyen Diego Lainez, 2 gol attı. 1.67 boyundaki solak oyuncu ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.
DİRAR'DAN RET!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 3 isimden biri olan Nabil Dirar'la ilgili Fransız ekibi Toulouse'a gideceği iddia edilmişti.
Tecrübeli futbolcunun menajeri Fouad Ben Kouider yaptığı açıklamada konuyla alakalı şunları söyledi: Açık konuşacağım. Toulouse'a çok büyük saygı duyuyorum ama Nabil kesinlikle oraya gitmeyecek. (Fotomaç)
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