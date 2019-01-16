2 | 16

"GÖZÜMÜZÜ KARARTACAĞIZ" DENİLDİ AMA...

Her ne kadar birçok açıdan önünde çok zorluk olsa da başkan Ali Koç'un "Gerekirse gözümüzü karartacağız" dediği bu transfer döneminde de sadece diğer ihtiyaçlara göre çok büyük aciliyeti olmayan stoper mevkisine Sadık Çiftpınar takviyesi yapıldı.