Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, bu akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, derbinin kazanılması için Başkan Ali Koç ve yönetimi de yoğun bir çaba gösteriyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre önceki gün yöneticilerle Samandıra’ya bir ziyaret gerçekleştiren Koç, futbolculara destek vererek bütün camianın kendilerinden bu maçı kazanmalarını istediğini belirtti. Futbolcuların birçoğuyla özel olarak da ilgilenen başkan, takımla birlikte yemek yiyerek onlara moral verdi.

Derbi için prim de belirlenirken, bu maçın kazanılması halinde kara bulutların dağılacağını ve Zenit maçı sonrası iyi bir teselli olacağını ifade eden Ali Koç, başta Ersun Yanal olmak üzere teknik heyete de destek olmayı ihmal etmedi.