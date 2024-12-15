Fenerbahçe'den açıklama: Kombinesi iptal edildi

Fenerbahçe Kulübü, tribün lideri Volkan Yücesan'ın kombinesinin iptal edildiğini ve savcılığıa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.

Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.