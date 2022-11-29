Fenerbahçe'den alkışlanacak hareket

Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde beğeni toplayan Fenerbahçe, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okula yardımda bulunarak anlamlı bir işe imza attı. Tesislerde Jesus'un koyduğu disiplin cezalarından elde edilen gelirler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki okulların ihtiyaçlarına gönderiliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılırken, sarı-lacivertli ekibin destek olduğu okullardan, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara teşekkür mesajları geldi.

Sezon başından bu yana öğrencilere bir çok yardımda bulunan sarı-lacivertlilere bir öğrenci, "Fenerbahçe, çocuklar en çok sizi seviyor. Dünyada en iyi sizsiniz, inşallah şampiyon olursunuz" derken, sınıfta yer alan diğer öğrenciler teknik ekip ve futbolcuların fotoğralarının yer aldığı teşekkürler yazılı pankartlar açtı.