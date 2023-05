"156 YARDIM TIR'INI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRDIK"

Düzenlenen yardım kampanyalarında görev alan herkese teşekkür eden Ali Koç, "Stadımızı Afet Yardım Merkezine çevirdik, Afet bölgelerimizde ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan; her bir ürün grubu ayrı ayrı tasnif edilmiş, özenle hazırlanmış 156 TIR'ı halkımıza, deprem bölgesine ulaştırdık. Günler boyunca gece gündüz demeden evlerinden, dükkanlardan, mağazalardan, marketlerden eşya alıp getiren, 'çorbada benim de tuzum olsun' diyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin bölgelere ulaştırılması tabii ki müthiş bir lojistik operasyondu. Ve inanın en kolay temin ettiğimiz malzeme de diyemeyeceğim ama unsur TIR'lar, kamyonlar oldu. Bizim hazırladığımız bütün yardım malzemelerini götürmeye hazır kamyonlar vardı ve bunun için emeği geçen tüm lojistik şirketlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyası için seferber olan her vatandaşımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çadır yardımında bulunduk ve Kızılay ile birlik beraberlik bizim "Kanımızda Var" diyerek Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdik. Şu an deprem bölgesinde çözüm bekleyen en önemli sorun barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilk olarak hemen çadır temin ettik, AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar ihtiyaçlar çerçevesinde bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz de 200 çadırdan olan, yaklaşık 1000 kişinin barınma ihtiyacına çözüm sunan bir çadır kent kurdu. Ayrıca depremden yaralı olarak kurtulmuş halkımız için Kızılay ile beraber ülkemiz için birlik beraberlik bizim "Kanımızda Var" diyerek Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekiplerimiz ve bu bölgenin vatandaşlarının katılımıyla üç gün boyunca kulübümüzün kapılarını kan bağışına açtık. Bu kampanya çerçevesinde 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bizlere ifade edildi. Kan Bağışı kampanyamızın gerçekleşmesinde emeği geçen Kızılay'a ve destek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"DEPREM DOLAYISIYLA SPOR HAYATLARINA ARA VERMEK ZORUNDA KALAN PEK ÇOK GENÇ SPORCUYU BÜNYEMİZE KATTIK"

Deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu bünyelerine kattıklarına da değinen Koç, "Bu felaketin acılarını sarmak çok ama çok uzun bir süreç gerektirecek. Afet bölgelerimize ve oradaki halkımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza yapılacak yardımlarda ve atılacak adımlarda yorulmak ve durmak yok. Hepimizin görevi unutmamak ve unutturmamak. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimizle kurduğumuz çadır kentteydik, bayramlaşmamızı hep birlikte yaptık. Deprem felaketinden en çok etkilenen doğal olarak çocuklarımız oldu. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimizle kurduğumuz çadır kentteydik, bayramlaşmamızı hep birlikte yaptık. Onlara güzel bir gün yaşatmak, yüzlerinde gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Bölgedeki çocuklar hepimizin çocukları, onların geleceği hepimize emanet olmalı. Karşılarına çıkan tüm zorluklarda onların yanında olmak, yollarındaki taşları kaldırmak bizlerin en büyük görevi olmalıdır. Spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu da basketbol, voleybol, yüzme branşlarımız başta olmak üzere bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca çocuklar ve gençler demişken; Fenerbahçe'nin spor kulübü kimliğine uygun bir şekilde bölgede spor yapan ve deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu da basketbol, voleybol, yüzme branşlarımız başta olmak üzere bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladık, barınma ihtiyacı olanları da kendi bünyemizde barındırdık. Onların her şeyiyle birebir ilgilenmeye çalıştık. Şunu da söylemek istiyorum; gelen sporcuların her biri bizim rekabet ettiğimiz branşlara çok büyük katkı sağladılar. Özellikle Hatay'dan çok değerli sporcular bünyemize katıldı" diye konuştu.